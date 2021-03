Ballard Power-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power-Aktie ist mit deutlichen Verlusten in die neue Woche gestartet. Am Montag gab das Papier an der Heimatbörse in Toronto mehr als 6 Prozent nach und fiel auf 26,79 kanadische Dollar (CAD). Damit sind das Anfang März markierte 3-Monats-Tief bei 25,72 CAD und das Oktober-Hoch bei 25,39 CAD zum Greifen nah. Wird dieser Supportbereich durchbrochen, liegen die nächsten Haltepunkte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung