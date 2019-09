Ballard Power Aktie: Wer manipuliert diesen Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Unfassbar, was am Mittwoch mit Ballard Power passierte. Kurz nach Eröffnung in den USA fiel die Aktie um etwa 5 % nach unten und konnte sich im Tagesverlauf dann erst wieder sukzessive erholen. Nach zahlreichen guten Nachrichten, die wir ebenfalls an dieser Stelle thematisiert hatten, war dies ein herber, aber gut sichtbarer Rückschlag. Offenbar schätzt der Markt die Aussichten weniger gut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



