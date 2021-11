Ballard Power-Aktie: Weiterhin stabil!

Ballard Power konnte mal wieder einen neuen Großauftrag an Land ziehen. Wie „electrive.net“ heute berichtete, trudelte bei dem US-Konzern eine Bestellung über insgesamt 40 Brennstoffzellenmodule ein, die in Bussen in Frankreich, England und Deutschland zum Einsatz kommen sollen. In Deutschland sollen mittlerweile in sechs Städten Busse mit Ballard-Brennstoffzellen unterwegs sein, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Über finanzielle Details schwiegen die Verantwortlichen sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung