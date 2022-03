Ballard Power-Aktie: Wasserstoff-Boom in Europa?

Mehr als ein Jahr war die Ballard Power-Aktie in der Versenkung verschwunden. Das geringe Handelsvolumen war Ausdruck des schwachen Interesses an dem Unternehmen. Der Kursrückgang um zeitweise 70 % ein Zeichen der veränderten Stimmung der Anleger. In den letzten Tagen stieg das Interesse der Markteilnehmer erstmals wieder deutlich an.

Auslöser für die Party der Wasserstoff-Aktien ist die tragische Situation in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



