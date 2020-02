Ballard Power Aktie: Was passiert hier?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben sich unsere Autoren den Stand der Dinge bei Ballard Power einmal genauer angeschaut. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Der Kurs von Ballard Power war am Montag um 2,5 % auf fast 11 Euro gestiegen. Die Entwicklung! Die deutsche Regierung will die fossilen Kraft- und Brennstoffe durch Wasserstoff-Antriebe fördern, was die Preise kalkulierbar und überschaubar machen soll. Dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!