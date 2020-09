Ballard Power Aktie: Was jetzt ansteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hat nunmehr wieder deutlich bessere Chancen auf ein attraktives Kursziel als noch vor wenigen Handelstagen. Am Mittwoch konnte das kanadische Unternehmen einen Aufschlag in Höhe von immerhin 2,4 % verbuchen. Dabei sind die Notierungen wieder über einer wichtigen Hürde im Rennen um einen neuen Aufwärtstrend. Das Kursziel kann demnach unverändert bei 15 Euro liegen, möglicherweise seien, so die Analysten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



