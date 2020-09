Ballard Power Aktie: Was ist zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Spannende Fragen wirft Ballard Power auf: Das Unternehmen konnte in den vergangenen Tagen bei einem schwachen Bild im Gesamtmarkt ein Minus von 9 % nicht vermeiden. Dennoch könnte der Wert zu einem der großen Gewinner in den kommenden Sitzungen werden. Denn die Aktie ist mit einem Aufschlag von 148 % innerhalb eines Jahres noch immer eines der erfolgreichsten Papiere am Markt.



