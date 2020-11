Ballard Power Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power zählt zu den großen Unternehmen, die aktuell vom neuen Hype im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Segment profitieren. Das Unternehmen setzte am Mittwochmorgen in den ersten Handelsstunden seinen aktuellen Höhenflug wie erwartet gleich fort. Die Aktie konnte nun einen Aufschlag von 2,5 % verbuchen und macht sich auf den Weg zu einem Kursziel, das so kaum jemand erwartet hätte. Der Hype geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung