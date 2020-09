Ballard Power Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power soll Gerüchten und Berichten zufolge nun wieder “Schiffe” als neuen Markt für seine Antriebstechnologie im Visier haben. Die gute Nachricht hat allerdings am Markt offenbar noch nicht für die hinreichende Phantasie gesorgt. Der Wert fiel am Dienstag zum Beginn des Handels um mehr als 3 %. Nun sind formal wichtige Grenzen eingerissen. Was ist zu tun?

