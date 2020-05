Ballard Power Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power könnte in der kommenden Woche weiter Gas geben. Das Unternehmen hat in den vergangenen Tagen deutlich besser abgeschnitten als viele Konkurrenten. Lediglich am Freitag ging es deutlicher bergab, was allerdings auch auf den Markt insgesamt zurückzuführen ist. Das Kursziel ändert sich nicht, das Potenzial bleibt weit überdurchschnittlich.

Ballard: Immer noch extrem stark

Das Unternehmen war im Februar wie alle anderen Werte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung