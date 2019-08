Ballard Power-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Der kanadische Brennstoffzellenspezialist Ballard Power hat zuletzt zwei Aufträge für Brennstoffzellenmodule an Land ziehen können und der Aktie damit einen weiteren Schub gegeben. Am vergangenen Montag wurde beim Stand von 4,19 Euro ein neues 18-Monats-Hoch markiert. Die überkaufte Marktphase hat den Kurs in den Tagen danach wieder etwas zurückkommen lassen, doch der Auftakt in die neue Woche ist mit Aufschlägen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung