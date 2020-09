Ballard Power-Aktie: Was für eine Zitterpartie!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Nach einem fulminanten Aufwärtstrend in der ersten Jahreshälfte sind für die Ballard Power-Aktie ungewisse Zeiten angebrochen. Von April bis Juni konnten die Kurse sich noch um rund 150 Prozent in die Höhe schwingen. Seither ist etwas die Luft raus und es kam zu einer deutlichen Korrektur. Das Thema Wasserstoff erfreut sich an der Börse zwar noch immer hoher Beliebtheit und nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



