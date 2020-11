Ballard Power Aktie: Warum so schlecht gelaunt?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Scheinbar befinden sich die Ballard Power-Anleger aktuell eher in einer trüben Stimmung. Während die Börsenwerte im Allgemeinen wegen des Impfstoffes in dieser Woche mit Gewinnen glänzen können, fiel die Ballard Power Aktie zwischenzeitlich um 6 % herab, liegt inzwischen aber zumindest wieder bei rund 13,19 Euro. In naher Vergangenheit wirkte die SMA 100 eigentlich als Unterstützung auf den Kurs ein, sodass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



