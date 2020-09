Ballard Power-Aktie: War es das?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Während viele andere Unternehmen im Krisenjahr 2020 ums nackte Überleben kämpften und die Aktienkurse entsprechend steil in Richtung Keller gingen, konnten die Anleger von Ballard Power sich kaum beschweren. Das Unternehmen profitierte von einer regelrechten Goldgräberstimmung rund um Wasserstoffaktien, was die Kurse von März bis Juli um mehr als 170 Prozent in die Höhe schießen ließ.



