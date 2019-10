Ballard Power Aktie: Wann zündet der Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power rechnet zu den bemerkenswertesten Unternehmen an den deutschen Aktienbörsen. Die Aktie hat in den vergangenen Tagen zweistellig abgegeben, befindet sich allerdings noch immer im starken Aufwärtstrend. Damit hat der Wert seine Ambitionen auf einen deutlichen Ausbruch nach oben verteidigen können. Die Aktie ist sehr kurzfristig im Abwärtstrend und oszilliert zwischen fallenden Hoch- und Tiefpunkten in einem Abwärtstrendkanal. Damit würde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



