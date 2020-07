Ballard Power Aktie: Wahnsinn – noch 9 Tage!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Bei Ballard Power kommt in neun Tagen die ganze Wahrheit auf den Tisch. Die Daten für die Präsentation der Ergebnisse für das zweite Quartal sind jetzt bekannt. Demnach wird das Unternehmen am 6. August seine Quartalszahlen im Rahmen einer „erläuternden Pressekonferenz“ kommentieren. Allerdings werden die Zahlen selbst bereits am 29. Juli bekanntgegeben. Dies sind demnach mit Beginn der neuen Woche noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



