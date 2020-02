Ballard Power Aktie: Wahnsinn- ist das jetzt das Verkaufssignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Endlich schien sich die Situation bei Ballard Power wieder beruhigt zu haben. Das Unternehmen erzeugte gestern ein klares neues Kaufsignal. An der Nasdaq in den USA konnte der Wert satte 2,33 % gewinnen und macht sich direkt auf den Weg zu den bisherigen sehr hohen Viel-Jahres-Tops. Auch in der deutschen Börsenwelt ging es für den Titel deutlich aufwärts. So konnte die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung