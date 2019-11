Ballard Power Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power Aktie | ISIN:CA0585861085 | WKN:A0RENB

Schon seit Anfang 2019 befindet sich dieses Wertpapier im Aufwind, so ist der Anteilschein in der Spitze um etwa 180 % angestiegen. So wie es momentan aussieht, geht gerade ein Ausbruch vonstatten. Das 2017er Hoch ist bereits überwunden und das 2014er Hoch wird gerade von den Bullen „bearbeitet“. Damit steht das Wertpapier kurz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung