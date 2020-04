Ballard Power Aktie: Unglaubliches Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist durch einen weiteren Kursgewinn in Höhe von fast 3 % am Freitag kurz vor dem Wochenende nun ein Ausbruch gelungen, mit dem an den Märkten kaum jemand gerechnet hatte. Die Aktie könnte ein unglaubliches Kursziel von gut 12 Euro erreichen, so die Meinung der Beobachter. Der Titel war über Wochen in einer Seitwärtsrange zwischen 6,50 Euro und 9,30 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



