Ballard Power Aktie: Trendindikatoren okay ABER!

Ballard Power Aktie | ISIN:CA0585861085 | WKN:A0RENB

Der Aktienkurs des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen befindet sich in einem validen Aufwärtstrend. Fast alle zur Analyse verwendeten Trendindikatoren zeigen einen Aufwärtstrend an. Einzig die Signallinie des Macds ist unter der Triggerlinie. Vorsicht muss geboten sein, in Hinblick auf die Oszillatoren Rsi und Stochastik, welche zur kurzfristigen Prognose verwendet werden. Diese Indikatoren befanden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



