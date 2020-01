Ballard Power Aktie: Totales HAMMER-Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ein dramatischer Absturz ereilte nun den Titel von Ballard Power. Das Unternehmen musste nun einen Abschlag in Höhe von über 10 % hinnehmen. Der Wert hat am Dienstag damit ein Hammer-Signal erzeugt, so die erste Meinung von Analysten. Investoren sind offenbar in Panik. Dahinter könnte eine neue Studie stehen.

Studie: Kosten fallen – und damit die Erträge….

Das Magazin „Aktionär“ thematisierte eine Studie, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung