Ballard Power Aktie: Top Entwicklung!

Ballard Power Aktie: Die Bullen leisten wieder einmal top Arbeit. So konnten sie den abwärts gerichteten Trend auflösen, um das Hoch von 16,48 Euro anzugreifen. Hier bedarf es noch ein wenig mehr Feuer, um das 2020-Hoch von 18,95 Euro zu erreichen. Insgesamt sieht es so aus, als würde die Aufwärtsbewegung nun weiter voranschreiten. Neue Höchststände, so wie bei vielen anderen Aktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



