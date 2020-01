Ballard Power Aktie: Toller Frühstart in den USA….

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Auch für Ballard Power ging es an Silvester im Handel noch einmal nach oben. Der außerbörsliche Handel brachte den Wert um mehr als 3 % nach oben. Dabei ist die Aktie sogar mit mehr als 1 Million Stücken gehandelt worden. Dies belegt, in welch guter Verfassung die Aktie kurz vor dem Jahresauftakt an den Börsen der Eurozone und an den Plätzen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



