Ballard Power Aktie: Tag der Abrechnung!

Die gute Nachricht vorab: Der Kurs der Aktie von Ballard Power erreichte an diesem Donnerstag ihren jüngsten Tiefststand bei 11,54 Euro in Frankfurt, weiter hinab ging es mit den Papieren des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten in dieser Woche nicht mehr. Der Schlusskurs von 12,05 Euro am Freitag bedeutete allerdings noch immer ein sattes Wochenminus von fast 12 Prozent. Wie es mit der Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



