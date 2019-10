Ballard Power Aktie: Starke Vorstellung – ABER!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power Aktie | ISIN:CA0585861085 | WKN:A0RENB

Die Bullen zeigen was sie drauf haben und erreichen ein Hoch nach dem anderen. Aber wirft man einen Blick auf den langfristigen Chart, so kann man in 2014 und 2017 Hochpunkte erkennen, welche schon eine härtere Widerstandszone darstellen. Diese könnten vorerst zu viel Widerstand geben, sodass es zumindest zu kurzfristigen Rückgängen kommen kann. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



