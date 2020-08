Ballard Power-Aktie – Stabil! Positiver Start am Montag?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Stabilität ist die richtige Interpretation für den aktuellen Kursverlauf der Ballard Power-Aktie. Es ging zwar in den vergangenen Handelstagen hin und her. Innerhalb einer Range zwischen rund 16 bis 14$! Zudem wiesen die Umsätze im Bereich der oberen Begrenzung der Range auf deutlichen Widerstand hin! Ein Ausbruch aus der Range nach unten würde so ein deutliches Verkaufssignal auslösen! Doch zum Wochenschluss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung