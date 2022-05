Ballard Power-Aktie: „An der Spitze!“

Finanztrends Video zu Ballard Power



Neben anderen Wasserstoff-Titeln wie Nel ASA oder Plug Power, hat sich auch die Aktie von Ballard Power am Dienstag zunächst wieder etwas erholt. Nach insgesamt enttäuschenden Quartalszahlen aller drei Unternehmen in der vergangenen Woche, waren auch die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten abgestürzt, notierten am Donnerstag zeitweilig bei nur noch 5,60 Euro. Nach einem extrem starken Freitag notiert die Ballard-Aktie aktuell… Hier weiterlesen