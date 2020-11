Ballard Power Aktie: So viel Geld!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

So viel Geld – das mag sich sinngemäß das Management von Ballard Power Systems (kurz „Ballard Power") derzeit denken. Denn das Unternehmen hat über eine Kapitalerhöhung brutto rund 402,5 Mio. Dollar eingesammelt. Die neuen Aktien wurden zum Ausgabepreis von 19,25 Dollar je Aktie ausgegeben. Was in dem Zusammenhang auffällt: Die 9-Monats-Zahlen bzw. Zahlen zu Q3 2020 von Ballard Power hatten gezeigt,



