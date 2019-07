Ballard Power Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power Aktie | ISIN:CA0585861085 | WKN:A0RENB

In der logarithmischen Chart-Darstellung ist im Wochen-Modus ein sehr großes langfristiges steigendes Dreieck zu erkennen. Anfang 2013 begann der Kurs deutlich anzuziehen und bildet mit dem Tief in 2015 bis 2016 und dem Tief in 2018, die Unterkante. Am Ende, in 2018 bis 2019, ist jetzt ein kleines, spitz zulaufendes Dreieck zu erkennen.



