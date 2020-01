Ballard Power Aktie: Sensationeller Auftrag aus Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hat einen geradezu sensationellen Weg an den Börsen hinter sich. Die Aktie sattelte in den vergangenen Tagen auf Kurse von mehr als 9 Euro auf. Inzwischen sind die Notierungen am Mittwoch minimal abgestraft worden, es kam zu Gewinnmitnahmen. Dennoch bleibt festzuhalten: Die Aufwärtsfahrt dürfte weiter gehen. Dafür sorgt auch der neue Auftrag aus Deutschland, über den wir an dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



