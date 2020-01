Ballard Power Aktie: Sensationell – Erholung beginnt wieder

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hatte in den vergangenen Tagen für Entsetzen gesorgt. Der Titel hat zuletzt an einem Tag mehr als 11 % verloren. Die Aktie ist mit einem Schlag unter die wichtige Marke von 10 Euro gerutscht. Sensationell allerdings die Entwicklung am Mittwoch: Es ging unmittelbar wieder um mehr als 1 % aufwärts. Nun beginnt die Erholung.

Alles ohne Nachrichten – Ballard Power ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



