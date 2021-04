Ballard Power-Aktie: Sehr spannende Chartsituation!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Was für eine Bewegung. Noch Anfang Februar 2021 erreichte die Ballard-Power-Aktie knapp die runde Marke von 40 US-Dollar. Seitdem ist der Wert jedoch kräftig in eine Korrektur übergegangen. So halbierte sich die Marktkapitalisierung in nur wenigen Wochen. Mitte April ist der Wert gar unter 20 US-Dollar gerutscht.

Doch eine Halbierung eines Wertes bringt oftmals eine Gegenbewegung hervor. So auch in der Ballard-Power-Aktie. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung