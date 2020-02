Ballard Power Aktie: Sehen wir nochmal die 12 Euro Marke?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power Aktie | ISIN:CA0585861085 | WKN:A0RENB

Aktuelle Situation im Tageschart in Euro: Nachdem am 20. Januar exakt die 12 Euro Marke getroffen wurde, stellte sich eine Kurserholung ein. In dem Zuge fiel das Wertpapier bis auf 8 Euro zurück. Doch nun setzen die Bullen der Ballard Power Aktie abermals Richtung 12 Euro an. Per Schlusskurs des gestrigen Tages wurden bereist 10,25 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung