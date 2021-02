Ballard Power-Aktie: Schwächer als erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard-Power-Aktie startete denkbar schwach in den letzten Tag der aktuellen Handelswoche. Nach der herben Baisse, welche die Wasserstoff-Werte zuletzt verkraften mussten, ist noch immer keine Besserung in Sicht. Schon zum Handelsbeginn am Freitag beliefen sich die neuen Verluste auf 3,17 Prozent.

Warten auf neue Ergebnisse

Entscheidend für den harten Konkurrenzkampf in der Branche wird sein, wie sich Ballard Power im Vergleich zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung