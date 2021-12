Ballard Power Aktie: Die Schwäche steckt im System.

Der Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power hat seine Mittwochs-Verluste heute zum Börsenstart wieder kompensieren können. Notierte das Papier gestern bei Handelsschluss an der Nasdaq noch bei 11,98 USD, erreichte es heute schnell ein Hoch bei deutlich über 12 USD. In Toronto stand der Kurs am Vormittag bei 16,15 CAD. Damit scheinen die Kanadier ihr Weihnachtstief wieder ausgeglichen zu haben. Ob das auch eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



