Ballard Power Aktie: Schlag auf Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Aktuell fliegen die Aufträge regelrecht in das Haus des Brennstoffzellen-Herstellers. Erst am 14.05.2020 stand bei Ballard Power noch 8,20 Euro auf dem Kurszettel, heute sind es bereits 18,57 Euro an der Börse Frankfurt. Dies ist ein Anstieg von knapp 125 Prozent innerhalb von 8 Wochen. Somit konnte die Aktie ein neues Zwischenhoch erreichen, 2003 notierte Ballard Power zuletzt ähnliche Stände. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung