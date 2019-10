Ballard Power Aktie: Ein Schiff namens Elektra!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Am Dienstag meldete Ballard Power einen interessanten neuen Auftrag. Der mag vom Volumen her zwar nicht besonders groß sein – aber er zeigt, was für interessante Einsatzmöglichkeiten für Brennstoffzellen es gibt. Ballard Power meldete nämlich einen Auftrag von einem deutschen Unternehmen, welches das erste Null-Emissionen „push boat“ damit ausrüsten möchte. So soll mit drei 100 kW Brennstoffzellen-Modulen ein Schiff namens Elektra ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



