Ballard Power Aktie: SKS-Formation deutet sich an!

Ballard Power Aktie | ISIN:CA0585861085 | WKN:A0RENB

Wie in der Grafik zu sehen ist, deutet sich eine kleine SKS-Formation direkt am Widerstandsbereich an. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs nachgeben wird. Um die SKS-Formation als gültig zu bezeichnen, muss noch die Nackenlinie unterschritten werden. Das ist dann das Signal und Kurse um 3,40 Euro werden wahrscheinlich.



