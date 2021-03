Ballard Power-Aktie: Die Rückkehr?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Der Kurs der Ballard Power Aktie entwickelte sich in der Vergangenheit kontinuierlich weiter nach oben. Es schien so, als könnte die Aktie nichts aufhalten. Anfang 2021 erreichte der Kurs ein neues Allzeithoch bei 31,7 Euro. Der Stochastik Indikator bildete ein Verkaufssignal, was dazu führte, dass der Preis der Aktie fiel. Daraufhin konnte sich auch der RSI aus dem überkauften Bereich erholen.