Ballard Power Aktie: Positive Wende?

Ballard Power hatte zuletzt positive Signale gesendet und konnte die gute Stimmung auch am Mittwoch zumindest bestätigen. Denn der Wert legte bezogen auf die Euro-Notierungen um 0,5 % zu. Die Aktie konnte sich in die Nähe der Marke von 4 Euro schieben und befindet sich in einem starken Aufwärtslauf. Wirtschaftlich wichtige Nachrichten waren indes nicht zu identifizieren.

Starke Aussichten

Die Aktie hatte in ...



