Ballard Power-Aktie: Noch keine Entwarnung

Im Anschluss an das Hoch vom 8. November startete die Ballard-Power-Aktie eine dynamische Abwärtsbewegung. Sie hielt zunächst bis zum 6. Dezember an, als der Kurs in eine vorübergehende Seitwärtsbewegung einschwenkte. Diese wurde Ende Dezember beendet und durch eine weitere Abwärtsbewegung fortgesetzt. Durch sie fiel der Kurs in dieser Woche bis auf ein Tief bei 10,68 US-Dollar zurück.

