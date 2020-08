Ballard Power Aktie: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power konnte am Montag die beeindruckende Siegesserie der vergangenen Tage fortsetzen. Das Unternehmen gewann gleich 4 % und schaffte damit den Durchbruch auf Kurse von mehr als 14 Euro. Damit rückt ein ganz neues Kursziel in den Fokus, so die Meinung von Analysten.

Ballard Power: Der Wahnsinn!

Das Unternehmen hatte in den vergangenen Wochen kurz vor der Präsentation seiner Quartalszahlen und kurz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung