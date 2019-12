Ballard Power Aktie: Neuer größerer Auftrag!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Am Dienstag teilte Ballard Power Systems (kurz „Ballard Power“) mit, einen neuen größeren Auftrag erhalten zu haben. Und zwar kam der Auftrag demnach vom Unternehmen „Van Hool“, welche Brennstoffzellen-Module für 20 Busse in Groningen/Niederlande bestellt haben. „Van Hool“ ist der Meldung zufolge ein Partner von Ballard Power mit Firmensitz in Belgien. Die Brennstoffzellen-Module sollen 2020 geliefert werden. Damit sollen dann 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



