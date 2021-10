Ballard Power-Aktie: Neue Hoffnung!

Wie die meisten Wasserstoff-Unternehmen geriet auch Ballard Power in diesem Jahr gehörig unter die Räder. Das Wachstum im Sektor konnte die Anleger nicht annähernd zufriedenstellen und so kam es zum großen Exodus. Der ließ die Ballard Power-Aktie zeitweise um mehr als 40 Prozent in die Tiefe rauschen.

Nachdem erst vor wenigen Tagen ein neuer Tiefpunkt erreicht wurde, scheint die Lage sich nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung