Ballard Power Aktie – Neue Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Hü und hott geht es für die Ballard Power-Aktie in den vergangenen Wochen! Noch im Sommer, im Juli 2020 wurde ein neues Hoch bei 21,60 US-Dollar erreicht! Seitdem pendelt der Wert hin und her. Doch das ist durchaus positiv zu sehen. Denn die Pendelbewegung verläuft noch in einem intakten Aufwärtstrendkanal. Dieser Trendkanal existiert seit Ende 2018 und läuft was wie im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung