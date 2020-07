Ballard Power Aktie: Millionen-Geschäft!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hat in den vergangenen Tagen den höchsten Kurs seit mehr als 15 Jahren erzielt. Das Unternehmen feiert ein fulminantes Comeback, nachdem der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Hype noch einmal richtig in Gang gekommen ist. Ein Millionen-Geschäft feuert den Kurs derzeit zudem richtig an. Nach Gewinnen von 26 % in einer Woche und 40 % in zwei Wochen eröffnet sich ein ganz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



