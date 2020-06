Ballard Power Aktie: Kräftiger Rückgang!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power Aktie: Am gestrigen Handelstag fand ein kräftiger Rückgang statt. So fiel das Wertpapier von 12,51 auf unter 11,00 Euro ab. Dennoch bewegt sich der Schein weiterhin in einem Aufwärtstrend. Denn seit Anfang März ist eine wellenartige Bewegung gen Norden zu sehen. Solange die Trendlinie sowie die Trendindikatoren, allen voran die 200-Tagelinie, bullisch sind, ist mit einer Weiterführung der Aufwärtsbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



