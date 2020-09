Ballard Power-Aktie: Korrektur hat ein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power Aktie hat sich nach dem starken Anstieg wieder etwas nach unten bewegt. Der Kurs ging in den Bereich der 14 USD Marke und hielt sich dort für eine Woche auf. Anschließend setzte sich die Aktie aber wieder in Bewegung und es kam zu einem leichten Anstieg. In dieser neuen Aufwärtsbewegung befinden wir uns auch Stand heute noch.



