Ballard Power-Aktie: Kommt die Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Derzeit hat die Ballard Power-Aktie ihr Pulver wohl verschossen: Wie das Finanzportal „finanzen.net“ am Freitagmittag gemeldet hat, zeigt die Kurstendenz der Ballard Power-Aktie nach unten. Demnach gehörte das Wertpapier des kanadischen Brennstoffzellenherstellers an der Börse zu den Verlierern des Tages. Das für eine Erholung des Kurses dringend frische Impulse her müssen, machte auch ein Bericht des Börsenmagazins „deraktionaer.de“ deutlich.

Finanztrends Video zu Ballard Power



mehr >

Ballard Power: Quartalszahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!