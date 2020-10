Ballard Power Aktie: Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power war über eine längere Zeit einer der großen Hoffnungsträger der Aktienmärkte, insofern diese auf Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen gesetzt haben. Nur scheint die Kraft derzeit nachzulassen. Am Montag ging es für den kanadischen Konzern erneut abwärts. Die Aktie gab an der Nasdaq bis auf weniger als 15,50 Dollar nach. In Euro gemessen ging es in Deutschland sogar auf weniger als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung